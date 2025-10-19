LA NACION

ARAUJO, Alicia Chapuis De

ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Robert y Clara la despiden con tristeza y acompañan con todo cariño a Charly en este triste momento.

ARAUJO, Alicia Chapuis de. - Teresa y Miguel Colombres, sus hijos Rocío, Lucas, Picky, Pablo, Angie y familias la despiden con mucho amor.

ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Querido Carlos tus amigos del BDS, grupo La Biela, despedimos a Alicia con mucho cariño.

ARAUJO, Alicia Chapuis de. - Luz Reynal e hijos, Magdalena, Michael, Francisco y María acompañan con muchísimo cariño al querido Carlos y a sus hijos.

ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Los amigos de Charlie de la Polla de Golf de los martes del Jockey Club lo abrazan junto a su familia y lo acompañan en este triste momento.

ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Anita Pueyrredon y Pancho Alconada acompañan a Carlos y a todos sus hijos con mucho cariño.

ARAUJO, Alicia Chapuis de. - Sus primos Eduardo y Silvia, Marcelo y Gloria y Enrique y María Luisa Barchi despiden a la querida Alicia y acompañan con oraciones a los Araujo.

ARAUJO, Alicia Chapuis de, q.e.p.d. - Juan Carlos y Cristina Cassagne e hijos la despiden con tristeza y acompañan a Charlie y chicos con todo cariño.

ARAUJO, Alicia Chapuis de. - Brenda y Leo Butler y sus hijos Bren y Alvaro, Helen y Nacho, Pauli, Ceci y Pepe y Ale y Mary despiden a Ali con mucha tristeza y abrazan a Charlie e hijos con todo cariño.

