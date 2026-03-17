SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARAUJO, Marcelo, q.e.p.d., falleció el 16-3-2026. - Desde Torneos despedimos con profundo pesar a un profesional cuya voz y pasión por el deporte dejaron una huella imborrable, marcando a generaciones de espectadores y colegas. Su compromiso, talento y amor por el deporte formarán parte para siempre de nuestra historia. Acompañamos con profundo respeto a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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