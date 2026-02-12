SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ARMANDO, Claudio Martín, q.e.p.d., falleció el 10-2-2026. - Su esposa Marta Yungano y sus hijos María Marta, Nicolás y Lucía, su nuera Bárbara Rojas González y Gabriel Cacciola participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 13.30, en el Cementerio de Chacarita.

✝ ARMANDO, Claudio Martín, q.e.p.d. - Susana Marenco, Sofía Armando Marenco despiden con tristeza a Claudio y acompañan a toda la familia

✝ ARMANDO, Claudio Martín, q.e.p.d., falleció el 10-2-2026. - Sus sobrinas María Laura, María Belén Loureiro y Mike Romano participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ ARMANDO, Claudio Martín. - Con profundo dolor despedimos a Claudio, quien fuera para nosotros un ejemplo en lo personal y en lo profesional. Agradecemos los años compartidos y todo lo aprendido a su lado. Acompañamos a su familia en este momento de tristeza y rogamos una oración en su memoria. Caro, Cande, Sol, Luis, Glen y nuestras familias.

✝ ARMANDO, Claudio Martín. - Con profunda tristeza despedimos a una excelente persona y destacado defensor oficial. Acompañamos a su familia en este tan difícil momento. Sus amigos Julián Falcucci y Gustavo Iglesias.

✝ ARMANDO, Claudio Martín, Dr., q.e.p.d. - Inolvidables viernes de asado. Tanto compartido. Tus comentarios postjuicios y mucho más. Con vos siempre. Silvina Manes, Silvia Zelikson, Luis J. Cevasco, Hilario Lagos, Alfredo Dellagiustina, José L. Mandanulis e Irma R. Iglesias ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa