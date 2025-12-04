LA NACION

ARMANINI DE MOSS, Irene

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ARMANINI de MOSS, Irene. - Yvonne Gibson de Perkins e hijos despiden a Tita con cariño y acompañan a sus hijos en su dolor.

ARMANINI de MOSS, Irene. - Luciano y Natalia Colombo juntos a sus hijos acompañan a toda la familia Moss en este triste momento.

ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - El personal de la Estancia La Esperanza junto a sus colaboradoras, Soledad, Karen y Leonor la despiden con gran tristeza.

ARMANINI de MOSS, Irene. - Chris Shakalis, Guadalupe Balaguer de Shakalis y sus hijos te despedimos con muchísima tristeza. Fuiste una mujer excepcional y única. Agradecidos eternamente por haberte conocido y por los tantos momentos y risas compartidos. Que descanses en paz.

ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - Sus entrañables colaboradores Luis Laciar, Sergio Leguizamón, Fernando Romano y Fabio Rojas la recuerdan con cálido afecto.

ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - Te despedimos con profundo cariño. Tus hijos Jacinto, Matilde y Margarita Moss, junto a Diego Manzano, Mariana Castronuevo y tus nietas, Virginia y Rocío. Te vamos a extrañar mucho.

