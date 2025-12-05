ARMANINI DE MOSS, Irene
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - Despedimos a la querida Tita con mucho amor, recordando los tan buenos momentos compartidos. Acompañamos a Marga, Matilde, Jacinto y toda su familia con oraciones. Pincho y Adela Bancalari.
† ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - Buratovich Hnos. S.A. acompaña con todo afecto, en este triste momento, a la familia Moss. Familia a la que está unida desde hace muchísimos años.
† ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - Acompañamos a Matilde, Margarita y Jacinto en este triste momento, recordando a Tita con mucho cariño. Marcela y Gerardo Bartolomé.
† ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - Con los mejores recuerdos, te despedimos con mucho cariño, Juan Moneta y familia.
† ARMANINI de MOSS, Irene, q.e.p.d. - Cynthia Perkins y familia participan la partida de Tita con gran dolor y abrazan a sus hijos con mucho cariño.
