ARREDONDO, Beatriz
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ARREDONDO, Beatriz, q.e.p.d., falleció el 9-8-2025. - Tus hermanas Susana, Inés y María Luisa, Clodomiro, tus sobrinos y sobrinos nietos nunca te olvidaremos. Ya descansas en paz.
