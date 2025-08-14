1
ARTAGAVEYTIA, Guillermo Luis
ARTAGAVEYTIA, Guillermo Luis, q.e.p.d. - Hyundai Motor Argentina S.A. participa con profundo dolor su deceso y acompaña a su familia en este difícil momento.
