ASTESIANO, Ricardo Juan María

ASTESIANO, Ricardo Juan María, q.e.p.d. - Nora S. De Nardi; sus hijos Richard y Andy, Gastón y Sabine y nietas Milagros, Josefina, Mercedes, Federica y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el Parque Memorial Pilar, hoy, a las 15.

