SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ASTESIANO, Ricardo Juan María, q.e.p.d. - falleció el 27-9-2025. - El directorio y personal de Nix Valores S.A. participan con pesar el fallecimiento del padre de su director comercial y acompañan a su familia en este doloroso momento.

† ASTESIANO, Ricardo Juan María, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - El directorio y personal de Quiron Asset Management S.A. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

† ASTESIANO, Ricardo Juan María, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - José Rogelio Llambí y familia participan con dolor su partida, acompañando a la familia en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa