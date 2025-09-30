LA NACION

ASTESIANO, Ricardo Juan María

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ASTESIANO, Ricardo Juan María, q.e.p.d. - falleció el 27-9-2025. - El directorio y personal de Nix Valores S.A. participan con pesar el fallecimiento del padre de su director comercial y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ASTESIANO, Ricardo Juan María, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - El directorio y personal de Quiron Asset Management S.A. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

ASTESIANO, Ricardo Juan María, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - José Rogelio Llambí y familia participan con dolor su partida, acompañando a la familia en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    2

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

  3. Soda Stereo Ecos: cómo será el show que marcará el “reencuentro” del trío
    3

    Soda Stereo Ecos: cómo será el show que marcará el “reencuentro” del trío

  4. ¿A cuánto cotiza el dólar blue y el oficial este lunes 29 de septiembre?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de septiembre

Cargando banners ...