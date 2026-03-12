AUGE BACQUE, Martha Adolfina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AUGE BACQUE de REPETTO, Martha Adolfina, q.e.p.d., falleció 11-3-2026. - Sus hijos, Marcelo, María Ana y Luis Lambertini, Carlos y Pato Gaeta, Juan Pablo y Sean Graham; sus nietos Menvielle Repetto, Repetto Panelo, Lambertini Repetto, Repetto Gaeta y sus bisnietos, agradecen su amor y su vida, piden una oración en su memoria. Te vamos a extrañar, Marthita, q.e.p.d. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

