AUGÉ, Beatriz María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AUGÉ de SPAGHI, Beatriz María (Babette), q.e.p.d., falleció el 27-3-2026. - Sus hijos Carlota Spaghi y Bruno Sallustro, Martín Spaghi y María Flood, y Jacinto Cabred; sus nietos María, Juan, Victoria y Santiago Stewart Harris, Marina, Federico, Nicolás y Paola Sallustro, Francisco, Josefina y Martín Spaghi, Amalia, Lino y Julián Spaghi, sus nietos políticos y sus bisnietos participan con dolor el fallecimiento de Mami e invitan a despedirla mañana, a las 11.30, en el cementerio Parque Memorial.

Avisos fúnebres

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