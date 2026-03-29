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AUGÉ, Beatriz María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AUGÉ de SPAGHI, Beatriz María (Babette), q.e.p.d., falleció el 27-3-2026. - Sus hijos Carlota Spaghi y Bruno Sallustro, Martín Spaghi y María Flood, y Jacinto Cabred; sus nietos María, Juan, Victoria y Santiago Stewart Harris, Marina, Federico, Nicolás y Paola Sallustro, Francisco, Josefina y Martín Spaghi, Amalia, Lino y Julián Spaghi, sus nietos políticos y sus bisnietos participan con dolor el fallecimiento de Mami e invitan a despedirla mañana, a las 11.30, en el cementerio Parque Memorial.
Aviso publicado en la edición impresa
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