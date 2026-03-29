SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AUGÉ de SPAGHI, Beatriz (Babette). - Giampiero e Isabella Carissimi, junto a toda su familia, acompañan con mucho cariño a Carlota, Bruno, Kiko y a toda la familia Spaghi en este momento de despedida.

Avisos fúnebres

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