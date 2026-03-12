1
AUGE, Martha Adolfina
1 minuto de lectura
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
AUGE De REPETTO, Martha Adolfina q.e.p.d., falleció el 11-3-2026. - Wiper y su equipo acompañan a Juan y a toda la familia en este momento de profundo dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
