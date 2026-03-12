AUGÉ, Martha

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AUGÉ de REPETTO, Martha. - Su hermana Mimi y sus hijos la despiden con tristeza.

✝ AUGÉ de REPETTO, Martha. - Su cuñada Marta Areco de Augé y familia la despiden con dolor y mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa