AUÑON, Roberto Lorenzo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AUÑON, Roberto Lorenzo (Robbie). - Marylen Duffy y Alberto M. Sibileau, e hijos Lucía y Sebastián, Teo y Ayelén, y Alberto Pedro y Guadalupe despedimos a Robbie y acompañamos a Imelda, Javier, Aggie y familias.

Avisos fúnebres

