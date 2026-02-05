1
AUÑON, Roberto Lorenzo
✝ AUÑON, Roberto Lorenzo (Robbie). - Marylen Duffy y Alberto M. Sibileau, e hijos Lucía y Sebastián, Teo y Ayelén, y Alberto Pedro y Guadalupe despedimos a Robbie y acompañamos a Imelda, Javier, Aggie y familias.
