SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† AURELIO, Humberto E., q.e.p.d., falleció el 15-9-2025. - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su honorable consejo participan con profundo pesar el fallecimiento del querido consejero y digno socio vitalicio de esta institución y acompañan a sus familiares en su dolor.

† AURELIO, Humberto E., q.e.p.d., falleció el 15-9-2025. - Adelmo y Alicia Gabbi participan con gran dolor su fallecimiento y hacen llegar sus sentidas condolencias a su familia en este momento de inmensa tristeza, rogando una oración en su eterna memoria.

