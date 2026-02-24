SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYANZ, Francisco Javier (Paco), q.e.p.d. falleció 23-2-2026. - Su mujer Maria Eugenia Ficocelli, sus hijos María Eugenia, María Agustina y Federico Grandi, Francisco, Tomás y Lucía Garcia de Cossio, sus nietos María Eugenia, Martina y Juan Lamas, Josefina, Santino y María de la Paz Grandi, Juana y Rufino Ayanz, participan su partida y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557

✝ AYANZ, Francisco Javier (Paco) q.e.p.d., falleció el 23-2-2026. - Sus hermanos Aco Ayanz y Ernesto Mendizabal, Julia Ayanz y Willy O¨Reily, Rafael Ayanz, Bati Ayanz y Fernando Dillon, sus sobrinos y sobrinos nietos participan su partida y ruegan oraciones en su memoria. - LAZARO COSTA Tel. 1151457557.

✝ AYANZ, Francisco Javier q.e.p.d. - Sus primos Guiroy: Juana, María y Saturnino Madariaga, hijos y nietos, acompañan a María Eugenia e hijos, rogando por su eterno descanso.

