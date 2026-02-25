SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AYANZ, Francisco Javier. - Patricia de Andres Varela y familia, despiden a Paco con mucho cariño y abrazan a Maria Eugenia, Puli, Agus, Tomas y Paquito en este momento tan triste.

✝ AYANZ, Francisco Javier, (Paco), q.e.p.d. - Pato, Viti, Mandy, Albert, Mecha, Mario y Marila participan su fallecimiento, acompañan a Puli y familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

