AYLING, Susana
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† AYLING, Susana. - Ronnie y Patricia Gunn despiden a Suzie con mucha tristeza.
AYLING, Susana, q.e.p.d. - Dennis, Jennefer M. Taylor y familia, acompañan a Mark, Mariana y Paul en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
† AYLING, Susana M., q.e.p.d., falleció el 24-10-2025. - Su hermano Robert y Elisa Howlin; sus hijos Ed, Rich y Rodrigo, hijas políticas y nietos despiden a Sue con pena y acompañan a Mark, Mariana y Paul y familias en su dolor.
AYLING, Susana, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía y acompañamos a Mark, Mariana y Paul en este triste momento. Cecilia, Alan, Sonia y familias.
