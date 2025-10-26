LA NACION

AYLING, Susana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AYLING, Susana, q.e.p.d. - El Florida Day School participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

AYLING, Susana, q.e.p.d. - Malala Bullrich, María Miguens, Cristina García y Graciela Marini la despiden con mucho amor.

AYLING, Susana, q.e.p.d. - Cristina García, Marie Annick Debrise, Marcela Gandulfo, Lys Grimaldi e Inés Montanaro abrazan con todo su amor a sus hijos y familia.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así está hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz
    1

    Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz

  2. De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
    2

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025

  3. Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma
    3

    Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma

  4. Un candidato a senador de LLA denunció que sufrió una entradera y fue golpeado
    4

    Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado

Cargando banners ...