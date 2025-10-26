1
AYLING, Susana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† AYLING, Susana, q.e.p.d. - El Florida Day School participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.
AYLING, Susana, q.e.p.d. - Malala Bullrich, María Miguens, Cristina García y Graciela Marini la despiden con mucho amor.
AYLING, Susana, q.e.p.d. - Cristina García, Marie Annick Debrise, Marcela Gandulfo, Lys Grimaldi e Inés Montanaro abrazan con todo su amor a sus hijos y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION