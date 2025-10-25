1
AYLING, Susana (Suzie)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† AYLING, Susana (Suzie), q.e.p.d., falleció 24-10-2025. - Guillermo y todos los Malm Green participan su fallecimiento y acompañan a Mariana, Sofi y Mateo en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este viernes 24 de octubre
- 3
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 4
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo