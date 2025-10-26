LA NACION

AYLING, Susana (Suzie)

AYLING, Susana (Suzie). - Sus primos Tanner, Mónica, Ronnie, Carina, Johnnie, Christine y sus familias la despiden con mucho cariño.

AYLING, Susana (Susie), q.e.p.d. - Rosalie, Geraldine, Anthony y Maxi despiden a la querida Susie y acompañan a Marcos, Mariana y Paul en este doloroso momento.

AYLING, Susana (Suzie), q.e.p.d., falleció el 24-10-2025. - Susana Davison, junto a sus hijos y a sus nietos despiden a Suzie con gran pena, y acompañan a sus hijos, especialmente a Mark, a sus sobrinos y al resto de la familia en estos momentos tan dolorosos, con oraciones en su querida memoria.

