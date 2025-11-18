LA NACION

AZUMENDI DE GOSIO, María Elena

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Agropecuaria Huen Loo S.A. participa el fallecimiento de su socia fundadora abrazando a su familia en su dolor.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Los Tassara: Jorge e Isabel, María A. e Iván Robredo, Marietta y Jean Nelson, Martín e Ioia la despiden con inmenso cariño y acompañan a sus hijos en su dolor.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Julie y Eduardo Gowland despiden a María Elena con mucho cariño y acompañan a los Gosio en este triste momento.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Sus primas Elena Azumendi y María Cristina Azumendi de Sundblad e hijos despedimos a María Elena con tristeza, acompañando a sus hijos con mucho cariño.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Sus hijos Oscar e Inés Mayorga, Fernando, Alejando y Agustina Gándara, sus nietos Agustín, Mery, Iván, Jacinta, Violeta, Lucas, Elisa, Mili, Vicky, Segundo, Jerónimo, Mateo y Tobías, y sus bisnietos Juana, Hilario, Beltrán Serafín, Agnès y Salvador la recordarán con mucha alegría agradeciendo su vida y la familia que formó con amor. Gracias Mima. - LAZARO COSTA. Tel. 4812-8040.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Uriel y Elisa O’Farrell y sus hijos despiden a la querida María Elena y acompañan a Oscar y a toda la familia Gosio con mucho cariño.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Ana y Eduardo Bruchou, sus hijos y nietos despiden a la querida María Elena y abrazan a toda la familia Gosio con mucho cariño.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Urbano A. Díaz De Vivar participa con profunda pena su fallecimiento y acompaña a sus hijos.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Sus primos Azumendi: Mery, Martha, Esteban, Silvia y Hebe la despiden con gran pena.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Los Christian Brothers, el Instituto de Hermanos Cristianos y el consejo de dirección junto a la comunidad educativa del Colegio Cardenal Newman participamos con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañamos a la familia con nuestras oraciones, rogando por el eterno descanso de su alma y consuelo a sus seres queridos en estos tristes momentos.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Mercedes Ballester de Azumendi, sus hijos Jorge y Josefina Capelle y sus nietos ruegan una oración por la querida María Elena.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - Guillermo Medina y señora acompañan a Oscar y familia en este doloroso momento.

AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - El equipo del Estudio Gosio, Medina y Asoc. lamenta el fallecimiento de María Elena, acompaña a Oscar y familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

