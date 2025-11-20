AZUMENDI DE GOSIO, María Elena
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Mónica y Miguel Nelson acompañan con mucho cariño a Inés, Óscar, sus hijos y nietos.
† AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Paula y Tonio Rodríguez Ribas abrazan a Oscar, Inés y familia en estos tristes momentos.
† AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Acompañamos a Óscar y familia en tan doloroso momento. Carlos María Ibarbia y Susana de Apellaniz.
† AZUMENDI de GOSIO, María Elena. - Marie France, Oscar, Geraldine, Santiago, Yamainy y Lolo acompañan al querido Oscar y toda la familia con el mayor de los afectos en este triste momento.
† AZUMENDI de GOSIO, María Elena, q.e.p.d. - Susana Romero y familia despiden con tristeza a su querida amiga y acompañan cariñosamente a sus hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
