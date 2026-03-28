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BACCHIANI, Jorge José Roberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BACCHIANI, Jorge José Roberto, falleció el 27-3-2026. - Su mujer Caroline Brostom; sus hijos Franco, Nicolás y Pili, sus nietas Mora y Siena participan la partida del querido Giorgio con enorme dolor e invitan a despedirlo mañana, 10.30 hs., en el Parque Memorial.

BACCHIANI, Jorge José Roberto, falleció el 27-3-2026. - Su cuñado Axel, Micaela y Sasha participan la partida del querido Giorgio con gran pesar e invitan a despedirlo mañana, 10.30 hs., en el Parque Memorial.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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