SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BACCHIANI, Jorge José Roberto, falleció el 27-3-2026. - Su mujer Caroline Brostrom; sus hijos Franco, Nicolás y Pili, sus nietas Mora y Siena participan la partida del querido Giorgio con enorme dolor e invitan a despedirlo hoy, 13.30 hs., en el Parque Memorial.

✝ BACCHIANI, Jorge José Roberto, q.e.p.d. - Mónica y Rodolfo Virasoro e hijos participan con dolor su fallecimiento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa