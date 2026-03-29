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BACCHIANI, Jorge José Roberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BACCHIANI, Jorge José Roberto, falleció el 27-3-2026. - Su mujer Caroline Brostrom; sus hijos Franco, Nicolás y Pili, sus nietas Mora y Siena participan la partida del querido Giorgio con enorme dolor e invitan a despedirlo hoy, 13.30 hs., en el Parque Memorial.
✝ BACCHIANI, Jorge José Roberto, q.e.p.d. - Mónica y Rodolfo Virasoro e hijos participan con dolor su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
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