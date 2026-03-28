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BACCHIANI, Jorge,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BACCHIANI, Jorge, q.e.p.d., falleció el 27-3-2026. - El directorio y la comisión directiva del Olivos Golf Club, y sus vecinos del Olivos Golf Country Club lamentan profundamente su pérdida y acompañan a su familia en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.
✝ BACCHIANI, Jorge, q.e.p.d. - Isabel L. de Alonso acompaña con cariño a Caroline y familia en este triste momento.
✝ BACCHIANI, Jorge, q.e.p.d. - Beto y Lili O¨Curry e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Caroline, Nico y Pili y Franco en este momento tan triste.
Aviso publicado en la edición impresa
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