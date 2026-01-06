1
BADORA, Daniel Jorge,
✝ BADORA, Daniel Jorge, q.e.p.d., 4-1-2026. - Con enorme dolor despedimos a un amigo y acompañamos a su esposa Viviana sus hijos y sus nietos rogando una oración en su nombre. PLAN -A y Roberto Levin.
✝ BADORA, Daniel Jorge, q.e.p.d. - Con profundo dolor despido a un enorme amigo, compañero de charlas y de asados, acompañando a su esposa Vivi, a sus hijos y a sus nietos en este triste momento. Juan Carlos Cerutti.
