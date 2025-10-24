SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BAGCHEIAN, Sergio, q.e.p.d. - El consejo de administración de la Fundación Pro Tejer y su staff despiden con inmenso dolor a su socio fundador y entrañable amigo, quien fuera un inclaudicable defensor de la industria nacional. Tuvimos el privilegio de haber compartido, desde nuestros inicios, su valiosa amistad y su profundo amor por la industria textil y del calzado. Sus convicciones, reflexiones y enseñanzas nos seguirán inspirando por siempre. Acompañamos a su querida familia en este triste momento y rogamos una oración por su eterno descanso.

