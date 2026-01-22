1
BAIBIENE, Horacio A.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BAIBIENE, Horacio A. - No estamos triste porque sabemos que vas a estar en un lugar mucho mejor. Te despedimos con cariño. Marta y sus hijos Inés y Manuel, Juan y Silvina, Paula y Fernando , Isabel y Tommy.
✝ BAIBIENE, Horacio A., 21-1-2026. - Querido hermano y padrino te despedimos con mucha pena y mucho cariño. Malú y sus hijos, Julito y Nora, Diego y Sofí, Ramiro y Belén.
