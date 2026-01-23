LA NACION

BAIBIENE, Horacio A

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BAIBIENE, Horacio A. - Tu mujer Isabel Casares y tus hijos Horacito y Chumy, Matías (a.), Luis, Ale y Nico, Rita y Santi; nietos Rocío, Marcos, Santiago, Olivia, Josefina, Ayelén, Lupe, Uma, Lucas, Joaquín, Luisa, Noah y bisnieta Agata invitan a despedirte, hoy, desde las 10, en el Memorial.

BAIBIENE, Horacio A. - Te despedimos con mucho cariño. Tu hijo Alejandro junto a Nicolás Areco y tu nieta Josefina.

BAIBIENE, Horacio. - Querido primo hermano, acompañamos con cariño y tristeza a Isabel y todos los Baibiene. Fernando Coelho, María Elena y familia.

BAIBIENE, Horacio. - La familia Escalante participa con dolor el fallecimiento de Horacio y acompaña a Isabel e hijos en este triste momento.

BAIBIENE, Horacio. - Carlos y Chuny Anzorreguy despiden a un viejo y querido amigo.

BAIBIENE, Horacio. - Jorge y María Figueroa despiden a un gran amigo y acompañan a la Buba y a todos los Baibas con cariño.

BAIBIENE, Horacio, q.e.p.d. - Sus amigos de la comida de Tortugas, lo despiden con mucho cariño: Carlos Anzorreguy, Ernesto Baldasare, Tete Cossio, Pichi Beckmann, Donald Smith, Bonzo Figueroa, Dominique Torralva, Jorge Grimoldi, Pepe Novillo Astrada, Jorge Fernandez Barrio, Julio Novillo Astrada, Pinky Martinez Vivot, Julio Tahier, Vasco Olaviaga, Vicky Zemborain.

BAIBIENE, Horacio, q.e.p.d. - Ernesto y Mónica Baldassare, Guillermo y Verónica Beckmann despiden a Horacio y rezan una oración en su memoria.

BAIBIENE, Horacio, q.e.p.d., 21-1-2026. - La Asociación Civil de Árbitros de Polo acompaña a su hijo Matías y familia y ruega una oración en su memoria

BAIBIENE, Horacio, q.e.p.d. - Mirta Giesso viuda de Don Graziano Alvarez (a.) y su familia despiden a Horacio, amigo entrañable, y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

BAIBIENE, Horacio A. - Teresa y Federico Domínguez, hijos y nietos despiden a Horacio con profundo dolor, acompañando a la Buba y chicos en este triste momento.

BAIBIENE, Horacio A., q.e.p.d. - Jorge y María Marta Salvat, sus hijos y nietos abrazan a los Baibiene con enorme cariño.

