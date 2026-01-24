SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BAIBIENE, Horacio. - Adiós Horacio. Rosita y Jaime, tu ahijado Agustín y toda nuestra familia te despedimos muy tristes.

✝ BAIBIENE, Horacio, q.e.p.d., 21-1-2026. - Sus consuegros Jorge Fontan Balestra y señora e hijos acompañan con cariño a Isabel y a su querida nuera Rita y piden una oración en su memoria.

✝ BAIBIENE, Horacio, q.e.p.d. - Julio y Diana Figueroa e hijos lo despiden con cariño y acompañan a su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa