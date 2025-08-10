SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ BAIGÚN, Etel. - Con enorme pena comunicamos el fallecimiento de Etel Baigún. Sus hijos, Viviana, Ricardo, Silvina, Javier, sus nietos Valeria, Marco e Ian, su nuera Cecilia y su yerno José. Les comunicaremos horario de velatorio y entierro.

✡ BAIGÚN, Etel. - Gabriela Baigún y Camila te despiden con mucho amor. Fuiste la tía que estuvo siempre por todos y para todos, la que mantuvo unida a esta hermosa familia. Supiste guiarnos y enseñarnos a disfrutar de la vida hasta el último momento. Te recordaremos hermosa, elegante y de pie, como siempre estuviste, la reina de las reinas.

