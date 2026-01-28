1
BAIOCHINI, María Isabel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BAIOCHINI de MAGLIONE, María Isabel. - Marta Pulenta de Dantur y Flia. participan el fallecimiento de su querida amiga y colega de Madres de St. John’s.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“No más planes sociales”: un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios
- 3
Caso Bastián: el abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos de las pericias “no eran vírgenes”
- 4
River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores