BAIOCHINI, María Isabel

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BAIOCHINI de MAGLIONE, María Isabel. - Marta Pulenta de Dantur y Flia. participan el fallecimiento de su querida amiga y colega de Madres de St. John’s.

