BALCARCE, Carlos
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d., falleció el 12-9-2025. - Ana Piciochi Menéndez de Bustos Morón acompaña a Estela y familia en estos tristes momentos y ruega una oración en su memoria.
