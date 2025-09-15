SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Sus compañeros de la 65 A del Champa lo despiden con dolor y rezan una oración en su memoria.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Joan Croucher, sus hijos y sus nietos acompañan a Mercedes, Santos, sus hermanas y toda la familia con gran cariño y sus oraciones.

† BALCARCE, Carlos. - Su hermana Marianita y sus hijos Juan, Mana, Agus y Sole, Vicky, Pablo, Tere y Pachu Medrano Balcarce, junto a sus nietos lo vamos a extrañar mucho y rezaremos por el quien fue una gran persona.

† BALCARCE, Carlos. - Luis y Matilde Arieu despiden a su primo Carlitos y acompañan a su familia y hermanos con sus oraciones.

† BALCARCE, Carlos. - María Inés Arieu acompaña cariñosamente a Estela y los chicos y a todas las primas Balcarce en tan dolorosos momentos.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Su hermana Mercedes y Santos de Uribelarrea, junto a sus hijos Santos, Mechi, Francisco y Alejandro e hijos políticos, despiden a Carlitos con muchísimos recuerdos y piden una oración por él y por toda su familia.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Sus hermanas Mariana B. de Medrano, Josefina, Rosario y Alico von der Heyde, Mercedes y Santos de Uribelarrea, Enriqueta e Isabel y Johnny Tormey despiden a Carlitos y piden una oración en su memoria.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d., falleció en Gral. Madariaga, el 12-9-2025. - Su mujer Estela Tetaz de Balcarce y sus hijos Carlos, Ignacio, Tomás, Estela y Marcos lo despiden con muchísimo amor y piden una oración en su memoria.

† BALCARCE, Carlos. - Juan y Alix Zorraquin acompañan a toda la familia Balcarce en tan triste momento.

† BALCARCE, Carlos. - Mónica, Victoria, José, Susana y Baby lo despiden y acompañan a Estela y familia y todas las primas Balcarce, siempre lo recordaremos por su bondad y generoso carácter.

