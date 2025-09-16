SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Inés Amadeo de Arieu y sus hijos acompañan a su familia en su tristeza.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio y pide oraciones en su memoria.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Carlitos, compartimos los momentos más difíciles cuando nuestro padre se nos fué muy joven. Tu querida tierra de Madariaga y su naturaleza toda lo sabe muy bien. Fuiste el verdadero hombre de campo, te mimetizaste con el paisaje, con la dureza del clima, con las soledades extendidas cuando el esfuerzo no tenía premio. La amaste sin necesidad de disfraces. Fuiste valiente de veras, generoso en la escasez pero esencialmente un hombre que supo querer. Acompañamos a Estela y todos sus hijos con un abrazo entrañable y una tristeza profunda. Rosario y Alico.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Su tío Vicente C. Pereda y su prima María Luján Pereda abrazan con profundo cariño a toda la Flia. de Carlitos. Que Dios lo tenga en paz. Ya están todos juntos. Y que Charolais lo espere a Bebé con un jarro de avena y agua, que también está yendo.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d., falleció el 12-9-2025. - Ana Piciochi Menéndez de Bustos Morón acompaña a Mercedes y Santos de Uribelarrea en estos tristes momentos y ruega una oración en su memoria.

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Los Balcarce Urquiza despiden a Carlitos en su partida y piden una oración por él y su familia.

† BALCARCE, Carlos. - Con recuerdos cariñosos de infancia compartidos rezamos por Carlitos y acompañamos en oración a Estela, sus hijos y todos los Balcarce en su despedida al cielo. Sus primas Lucrecia y Jorge Lappas (a.), Socorrito y Guillermo Hang (a.).

Aviso publicado en la edición impresa