BALCARCE, Carlos

BALCARCE, Carlos. - Abrazo a Estela, a los chicos y a los Balcarce Fernández Guerrico y sus familias con el cariño de siempre. Peti.

BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Los primos Balcarce Bustillo y su tía Cachi, despiden a Carlitos con profundo pesar, acompañando a toda su familia en este triste momento.

BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Su prima hermana Susana de Anchorena y Carlos Roca despiden a Carlitos y acompañan a todos sus hermanos con el cariño de siempre.

