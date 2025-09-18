SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Santiago Braun, Daniel Charles, Manuel Santos de Uribelarrea, Juan Eduardo Fleming, Ignacio Gómez Álzaga, Santiago Lynch, Enrique S. Mantilla, Miguel Maxwell, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Rogelio Pfirter y Luis F. Posse, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

