LA NACION

BALCARCE, Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BALCARCE, Carlos, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Santiago Braun, Daniel Charles, Manuel Santos de Uribelarrea, Juan Eduardo Fleming, Ignacio Gómez Álzaga, Santiago Lynch, Enrique S. Mantilla, Miguel Maxwell, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Rogelio Pfirter y Luis F. Posse, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en septiembre 2025

  2. La corrida de Cecilia Moreau para abrir la sesión en Diputados
    2

    Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados

  3. Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
    3

    Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible

  4. ¿Qué saben los mercados que nosotros no?
    4

    ¿Qué saben los mercados que nosotros no?

Cargando banners ...