BALCARCE, Pedro Fernando
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BALCARCE, Pedro Fernando. - Sus hijos Fernando y Andrea Moure, Martín Pedro y Gabriela Moure, Adriana y Marcelo Castagnino, Mariana, M. Laura y Nicolás Calello; sus nietos Santiago y Delfina, Carolina, Belén y Jerónimo, Rodrigo y Catalina, Sebastián, M. Sol e Iván, Matías y Pamela, Ángeles, Nicolás, Lucas y Agustina, Tomás, Camila, Francisco y Clara; sus bisnietos Faustina, Salvador, Felipa, Valentín, Milagros y Juan Ignacio y su fiel acompañante Teresa Caballero Britos participan su fallecimiento el 30-9 e invitan a una oración por su eterno descanso. Sus restos serán despedidos hoy, a las 10.30, en la capilla del cementerio de la Chacarita.
† BALCARCE, Pedro Fernando. - Valentin Balcarce S.A., su directorio y personal participan el fallecimiento del Ing. Pedro Fernando Balcarce y lo despiden con tristeza.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”
- 3
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
- 4
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo