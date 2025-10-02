SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALCARCE, Pedro Fernando. - Sus hijos Fernando y Andrea Moure, Martín Pedro y Gabriela Moure, Adriana y Marcelo Castagnino, Mariana, M. Laura y Nicolás Calello; sus nietos Santiago y Delfina, Carolina, Belén y Jerónimo, Rodrigo y Catalina, Sebastián, M. Sol e Iván, Matías y Pamela, Ángeles, Nicolás, Lucas y Agustina, Tomás, Camila, Francisco y Clara; sus bisnietos Faustina, Salvador, Felipa, Valentín, Milagros y Juan Ignacio y su fiel acompañante Teresa Caballero Britos participan su fallecimiento el 30-9 e invitan a una oración por su eterno descanso. Sus restos serán despedidos hoy, a las 10.30, en la capilla del cementerio de la Chacarita.

† BALCARCE, Pedro Fernando. - Valentin Balcarce S.A., su directorio y personal participan el fallecimiento del Ing. Pedro Fernando Balcarce y lo despiden con tristeza.

