BALCARCE, Pedro

BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Norberto y Hebe Calello y sus hijas Anita y Alejandro, María y Eduardo y su nieta Catalina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

