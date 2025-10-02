1
BALCARCE, Pedro
† BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Norberto y Hebe Calello y sus hijas Anita y Alejandro, María y Eduardo y su nieta Catalina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.
