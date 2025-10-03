LA NACION

BALCARCE, Pedro

BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Pablo y María José Antonini, y sus hijos Tomás y Paz, Mateo y Juan, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Luis y Susana Calello participan su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Luis Miguel y Claudia Calello y sus hijos Pietro, Belén y Felipe participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

