SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Pablo y María José Antonini, y sus hijos Tomás y Paz, Mateo y Juan, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

† BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Luis y Susana Calello participan su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

† BALCARCE, Pedro, q.e.p.d. - Luis Miguel y Claudia Calello y sus hijos Pietro, Belén y Felipe participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

