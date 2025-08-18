LA NACION

BALDASSINI, Ramon Antonio

BALDASSINI, RAMON ANTONIO, q.e.p.d., Falleció el 17-08-2025. Su hija Carolina Baldassini, su yerno Fermin Genovese y sus nietas Trinidad y Nazarena Genovese, te despedimos con inmenso cariño. Siempre estarás entre nosotros. Su integridad, solidaridad, enseñanzas y su huella permanecerán siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Sus restos serán despedidos hoy a las 10 en el Cementerio Memorial.

