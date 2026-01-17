BALESTRINI, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALESTRINI de CIRIO MALBRAN, María Teresa (Tere). - Chiquita Torres C. de Balestrini, sus hijos, nietos y bisnietos despiden con mucho cariño a su querida Tere y acompañan a toda su familia en estos momentos.

