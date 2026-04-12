SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALLÁN, Federico, q.e.p.d., falleció el 10-4-2026. - El Tiro Federal Argentino participa con profundo pesar el fallecimiento de quien lo honró con 55 años de permanencia como socio y siendo un prestigioso miembro de junta directiva. Acompaña a su familia y amigos ante tan sensible pérdida.

Avisos fúnebres

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