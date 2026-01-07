SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALLANTI, Carlos N., q.e.p.d., falleció el 5-1-2026. - Sus consuegros Ana María y Alfredo Bernardi junto con sus hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus queridos Charly, Flor, Vicky, Clari y a Mariana e hijos y ruegan una oración en su memoria.

