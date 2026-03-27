LA NACION

BALLESTER, Lucila Elvira

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BALLESTER, Lucila Elvira. - Fuiste una madre y abuela para nosotros. Te despedimos con el mismo amor que nos diste. Marichu y Facu, Caro y Gonchy, Pollo y Cata, Rochi, Toto, More y Maia.

BALLESTER, Lucila Elvira. - Ale Sangiorgi, su hija del corazón, Guido Giudici y sus hijos Fede, Caro y Jofi, sus nietos Felipe y Martina esperamos que vueles alto gracias por tus risas y amor. Te tenemos en nuestros corazones siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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