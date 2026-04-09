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BALLESTEROS, Amparo Vercher de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALLESTEROS, Amparo Vercher de, q.e.p.d. - La familia Miguens acompaña a Ángela, Segundo, Eva y nietos con mucho cariño
Aviso publicado en la edición impresa
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