SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BALLVÉ SARDÁ, María Elisa Florencia, q.e.p.d., falleció el 8-3-2026. - Su hijo Rafael Ernesto Moyano Crespo participa con dolor la partida de su madre a los brazos de Jesús y María.

