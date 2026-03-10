BALLVÉ SARDÁ, María Elisa
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BALLVÉ SARDÁ, María Elisa, 8-3-2026. - Hasta pronto Elisa, te despedimos con mucha tristeza y dolor y te vamos a extrañar siempre. Tu hermana Pato y Rafael Leguizamón, tus sobrinos Josefina, Rafael y Ángeles y tu sobrina nieta Hanna.
✝ BALLVÉ SARDÁ, María Elisa, 8-3-2026. - Tus hermanos que tanto te quieren Jacky y Adelaida Bengolea, Fernando, Patricia y Rafael Leguizamón, tus sobrinos y sobrinos nietos te recordaremos siempre y te despedimos hoy, a las 10, en el Memorial.
✝ BALLVÉ SARDÁ, Maria Elisa, q.e.p.d., falleció el 8 de Marzo de 2026. - Sus sobrinos Ballvé Bengolea recordamos la partida de Elisa a la casa del Padre con profundo dolor y rezamos por su alma. Acompañamos a nuestra familia en este momento tan triste, y pedimos que nos acompañe e interceda por nosotros desde el cielo.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde
- 3
“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra
- 4
Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia