✝ BALLVÉ SARDÁ, María Elisa, 8-3-2026. - Hasta pronto Elisa, te despedimos con mucha tristeza y dolor y te vamos a extrañar siempre. Tu hermana Pato y Rafael Leguizamón, tus sobrinos Josefina, Rafael y Ángeles y tu sobrina nieta Hanna.

✝ BALLVÉ SARDÁ, María Elisa, 8-3-2026. - Tus hermanos que tanto te quieren Jacky y Adelaida Bengolea, Fernando, Patricia y Rafael Leguizamón, tus sobrinos y sobrinos nietos te recordaremos siempre y te despedimos hoy, a las 10, en el Memorial.

✝ BALLVÉ SARDÁ, Maria Elisa, q.e.p.d., falleció el 8 de Marzo de 2026. - Sus sobrinos Ballvé Bengolea recordamos la partida de Elisa a la casa del Padre con profundo dolor y rezamos por su alma. Acompañamos a nuestra familia en este momento tan triste, y pedimos que nos acompañe e interceda por nosotros desde el cielo.

